EV Lindau Islanders feiern Saisonabschluss mit Fans und gesamtem Umfeld

Die EV Lindau Islanders feiern am Freitag, den 08. März 2024, um 18:30 Uhr in der BPM-Arena den Abschluss der Saison 2023/2024. Das Programm in der Lindauer Eishalle beginnt um ca. 19 Uhr. Fans, Sponsoren, Gönner, Presse, Eismeister, Staff- und Vereinsmitglieder des EVL sind herzlich eingeladen.

Während der Saisonabschlussfeier wird den Gästen ein kurzer Rückblick auf die vergangene Spielzeit sowie ein Ausblick auf die kommende Saison geboten. Außerdem werden exklusive Kaderinformationen zur nächsten Saison bekannt gegeben.

Wie jedes Jahr findet auch eine Trikotversteigerung statt, deren Erlös dem EVL-Nachwuchs zugutekommt. Im Jahr 2023 werden erneut ausgewählte Trikots versteigert, um die Auktion kurzweilig zu halten. Die restlichen Trikots werden wie im vergangenen Jahr direkt an die anwesenden Fans und Zuschauer verkauft. Die beliebten Trikots werden in der BPM-Arena von ‚Auktionator‘ Seba Schwarzbart an die Höchstbietenden versteigert. Es gibt blau-weiße Game-Worn-Trikots und Warm-Up Trikots der Islanders zu ersteigern. Die Warm-Up Trikots wurden vor jeder Partie getragen und können ab einem Mindestgebot von 25,- Euro erworben werden. Die blauen und weißen Game-Worn-Trikots der Lindauer Spieler starten bei einem Mindestgebot von 39,- Euro.

Die EV Lindau Islanders freuen sich auf einen gelungenen Saisonabschluss mit Freibier, Freigetränken und vergünstigten Speisen (solange der Vorrat reicht).