EV Lindau Islanders führen pünktlich zum Vorverkaufstart neue Dauerkarten ein

Die EV Lindau Islanders starten den Dauerkartenvorverkauf, der dieses Jahr weitere Vorteile mit sich bringt.

Die Entscheidung, die Preise unverändert zu lassen und sogar bei den Jugendlichen zu reduzieren, zeigt das Bemühen der EV Lindau Islanders, ihre Fans in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten zu unterstützen. Die Übertragbarkeit der Dauerkarten und die Inklusivität aller Spiele bis zum Ende der Saison 23/24 machen die Dauerkarten noch attraktiver als zuvor. Die „All-In-Variante“ mit allen Spielen der Saison 2023/2024 ist jedoch nur bis zum ersten Heimspiel am 29. September 2023 gültig. Diese Entscheidung zeigt, dass die EV Lindau Islanders die Bedürfnisse und finanziellen Herausforderungen ihrer Fans verstehen und ihnen entgegenkommen möchten.

Am 29. September um 19:30 Uhr werden die Islanders den ersten Spieltag der Oberliga Süd 2023/2024 zu Hause gegen die Passau Black Hawks bestreiten. Nur drei Tage später, am Feiertag (03. Oktober), werden um 16 Uhr die Tölzer Löwen zu Gast am Bodensee sein. Die Oberliga Süd verspricht in diesem Jahr eine außergewöhnliche Ausgeglichenheit und Attraktivität im Vergleich zu den letzten Jahren. Obwohl sich wahrscheinlich drei bis vier Mannschaften um die vorderen Plätze duellieren werden, sind mit den Bayreuth Tigers und den Heilbronner Falken zwei Teams aus der DEL2 dabei. Zudem sind Weiden und Deggendorf zwei weitere absolute Topmannschaften in der Liga vertreten. Hinzu kommen die beiden traditionsreichen Vereine EV Füssen und SC Riessersee, die bereits über hundert Jahre alt sind. Dadurch kann Lindau fast jedes Wochenende ein Topspiel zu Hause erwarten.

Neue Dauerkarten für Familien

Die Islanders haben eine neue Art von Dauerkarten für Familien eingeführt. Die Familiendauerkarte „BIG“ ist für 2 Erwachsene und 2 Kinder gedacht, während die Familiendauerkarte „Small“ für 2 Erwachsene und 1 Kind gilt. Diese Karten sind besonders attraktiv, da sie einen zusätzlichen Rabatt für Familien bieten. Wenn eine Familie mehr als 2 Kinder hat, sollten sie die Familiendauerkarte „BIG“ wählen, bei der der Preis pro Kind um weitere 50,00 € erhöht wird.

Es gibt auch ermäßigte Dauerkarten und Einzelkarten für Mitglieder, Fanclubmitglieder, Rentner, Studenten und Menschen mit Behinderungen. Diese müssen beim Kauf der Dauerkarten sowie am Eingang mit entsprechenden Nachweisdokumenten überprüft werden. Rollstuhlfahrer erhalten Ermäßigungen und die Begleitperson zahlt ebenfalls den ermäßigten Eintritt. Kinder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr haben freien Eintritt.

Die Dauerkarten sind übertragbar und auch die Preise für Einzeleintritte bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Ein Stehplatz kostet 12,00 €, ermäßigt 10,00 €. Kinder und Jugendliche zwischen 7 und dem vollendeten 16. Lebensjahr zahlen 6,00 € für ein Heimspiel der Lindauer. Kinder bis 6 Jahre haben in Begleitung eines Erziehungsberechtigten freien Eintritt in die Eissportarena. Rollstuhlfahrer zahlen den ermäßigten Eintritt von 10,00 €, ebenso wie die Begleitperson.

An der Abendkasse wird weiterhin die „11 für 10er Karte“ angeboten, bei der 10 Heimspiele inklusive sind und das elfte Spiel kostenlos ist.