EV Lindau Islanders holen DEL2-erfahrenen Verteidiger aus Rosenheim

Namhafte Verstärkung für die EV Lindau Islanders: Ab sofort zählt Christian Obu zum Kader des Oberligisten. Der 22 Jahre alte Verteidiger spielte zuletzt beim DEL2-Aufsteiger Starbulls Rosenheim.

Dort hatte der gebürtige Altöttinger im Vorjahr 45 Oberliga-Spiele (1 Tor / 7 Assists) und 15 Play-Offs Partien (1 Tor / 4 Assists) absolviert. Angesichts der starken Konkurrenz in der Rosenheimer-Defensive sieht Obu, der mit der Rückennummer 78 auflaufen wird, am Bodensee eine bessere Entwicklungsmöglichkeit. Mit Rosenheim wurde eine feste Förderlizenz für die komplette Saison der Lindauer vereinbart.

„Mit Christian bekommen wir einen jungen talentierten Spieler, der bereits in der Vergangenheit auch einiges an DEL2 Luft schnuppern konnte. Gemeinsam wollen wir den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen“, sagte der Sportliche Leiter der Islanders, Milo Markovic. „Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei Christian Hötzendorfer, dem Vorstand der Starbulls bedanken, der mit uns einen Weg gefunden hat, den Spieler bis zum Saisonende an uns abzustellen.“

Mit aktuell sieben Verteidigern ist der EVL-Kader in der Defensive nicht sehr tief besetzt, zumal auch Marcus Gretz, Förderlizenzspieler der Wölfe Freiburg, nicht kontinuierlich zur Verfügung steht. Im Fall einer immer möglichen Verletzung eines Abwehrspielers ist die Defensiv-Decke der Islanders deshalb ziemlich dünn gewesen. Deshalb erfolgte die Verpflichtung von Obu, der vom Alter und seinen Anlagen perfekt ins Mannschaftsgefüge der Islanders passt.

Der 22 Jahre alte Linksschütze war im vergangenen Oktober von den Heilbronner Falken aus der DEL2 kurz nach Saisonbeginn der Rosenheimer Meisterspielzeit zu den Starbulls zurückgekehrt. Bis 2017 hatte Obu bereits im Nachwuchsbereich der Rosenheimer gespielt. In der Vita von Obu stehen neben 20 Einsätzen für DEB-Nachwuchsteam bereits 67 DEL-2-Spiele (Heilbronner Falken und Löwen Frankfurt). Der in Altötting geborene Verteidiger ging im Nachwuchs unter anderem für die Starbulls Rosenheim auf das Eis. Herausragender Erfolg war dabei der Gewinn der deutschen Meisterschaft in der Saison 2016/17.

Anschließend ging Christian Obu drei Jahre für die RB Hockey Akademie in Salzburg auf das Eis, wo er zusammen mit NHL-Profi, Nationalspieler und WM-Silbermedaillengewinner JJ Peterka spielte. Die beiden pflegen nach wie vor einen engen Kontakt. Nach seiner Zeit in Salzburg hatte es Obu in die deutschen Profiligen getrieben.

In Rosenheim bescheinigen die Verantwortlichen dem Neu-Lindauer großes Potential, aber durchaus noch Verbesserungs-Möglichkeiten. „Talent ist aber nicht alles. Hier und da wird Christian eine entsprechende Führung benötigen, was in diesem Alter aber auch vollkommen normal und okay ist“, sagte Rosenheims Trainer Jari Pasanen am Ende der vergangenen Saison über den Verteidiger.