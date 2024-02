EV Lindau Islanders können mit weiterem Führungsspieler verlängern

Die Oberliga-Mannschaft der EV Lindau Islanders für die nächste Saison nimmt, trotz noch laufender Runde, weiter Konturen an. Verteidiger Patrick Raaf-Effertz verlängerte nun erneut seinen Vertrag bei den Inselstädtern. Raaf-Effertz, im Dezember 2020 zu den Islanders gekommen und mittlerweile aus der Defensive der Lindauer nicht mehr wegzudenken, verlängerte seinen Kontrakt um zwei Jahre. „Patrick ist ein enorm wichtiger Baustein in der Defensive und ich bin froh, dass er sich für einen Verbleib entschieden hat“, sagte Milo Markovic, der Sportliche Leiter der Islanders. „Zudem identifiziert er sich immer mehr mit dem Verein und so möchte er sich auch im Nachwuchs engagieren.“

In den letzten beiden Spielzeiten am Bodensee entwickelte sich Patrick Raaf-Effertz zum absoluten Führungsspieler: Im Eins-gegen-Eins mit den gegnerischen Offensivspielern geht der 31 Jahre alte Verteidiger mit seiner cleveren Spielweise und seinem unbändigen Willen meistens als Sieger hervor. Dabei lässt er den einen oder anderen Stürmer der Konkurrenz auch häufig verzweifeln. Dieser unbändige Wille und der Einsatz fürs Team war es auch, warum die Lindauer Verantwortlichen unbedingt mit dem Verteidiger verlängern wollten. Denn Raaf-Effertz machte sich über Lindaus Stadtgrenzen hinaus einen guten Namen. Deutsche Verteidiger von seinem Format sind rar gesät und deshalb entsprechend begehrt. Deshalb ist man bei den Islanders froh sind, dass die Verlängerung nun so schnell über die Bühne ging. „Ich fühle mich in Lindau sehr wohl, es steckt noch viel Potenzial in der Mannschaft. Ich freue mich auf zwei weitere Jahre in Lindau“, erklärte Patrick Raaf-Effertz seine Verlängerung.

Damit haben nun schon drei Spieler aus dem aktuellen Kader der Islanders ihre Verträge verlängert. Vor Raaf-Effertz waren es Kapitän Andreas Farny und Stürmer Nicolas Strodel, die auch nächste Saison am Bodensee spielen werden.

Patrick Raaf-Effertz ist in Köln geboren und durchlief dort bis 2012 beim Kölner EC, dem Stammverein der Kölner Haie, alle Nachwuchsteams. Schon 2010 durfte er erstmals Oberligaluft schnuppern, als ihn die Kölner an den Neusser EV verliehen. Eine Spielzeit später waren es schon ein paar mehr Spiele in der Oberliga, welche er im Wechsel zwischen dem DNL-Team des KEC und den Füchsen Duisburg bestreiten durfte. Im weiteren Verlauf der Jahre war der Verteidiger eine komplette Saison von Köln an Duisburg verliehen, ehe er 2013 für ein Jahr zum Königsborner JEC wechselte, im Anschluss folgten dann zwei Spielzeiten für die Moskitos Essen. Vom tiefen Westen der Republik ging es dann in den Osten von Deutschland. Vier Spielzeiten (2016 – 2020) stand Raaf-Effertz für Icefighters Leipzig auf dem Eis.

Dort konnte man sich im Sommer 2020 nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Der damals 28-Jährige hielt sich dann in Eigenregie fit und überzeugte im Probetraining bei den Islanders. Diese gute Partnerschaft geht für beiden Partien nun mindestens noch zwei Jahre weiter. Insgesamt bestritt Raaf-Effertz in seiner Karriere bislang bemerkenswerte 515 Oberliga-Spiele und sammelte dabei 162 Scorerpunkte.

Dosch fällt verletzt aus

Eine Hiobsbotschaft gab es bei den Islanders, nach dem furiosen Heimsieg gegen Garmisch, aber auch noch. Für Alexander Dosch ist nach einer MRT-Untersuchung am Montag, die Saison leider vorzeitig mit einer Unterkörperverletzung beendet.