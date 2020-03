Hochrechnung | Eva Weber gewinnt die Stichwahl in Augsburg deutlich

Der neue Oberbürgermeister in Augsburg ist mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Oberbürgermeisterin. Mit Eva Weber hat sich damit wohl erstmals in der Geschichte der Fuggerstadt in der Wahl um den ersten Posten der Stadt durchgesetzt.

Aus der Kommunalwahl vor zwei Wochen war die CSU-Politikerin als klare Favoritin hervorgegangen (43,1%) . Herausforderer Dirk Wurm (SPD) hatte sich hingegen bis zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz auf dem Wahlzettel gegen Martina Wild (Grüne) geliefert (18,8% zu 18,5%).

In der heute als Briefwahl durchgeführten Stichwahl setzte sich die 42-Jährige wohl gegen Wurm klar und deutlich durch. Sie konnte laut der ersten Hochrechnung von 19:30 Uhr 62% der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen.

Aktuell gehören neben CSU-Vertretern auch Referenten der SPD und Grünen der Stadtregierung an. Wie es unter Weber weitergehen wird, ist noch offen. Als wahrscheinlichste Varianten gilt eine Kooperation mit den als zweitstärkste Kraft aus den Wahlen hervorgetretenen Grünen. Schon am Wahlabend 15.März hatte es von beiden Seiten besonders freundliche Worte an die andere Seite gegeben. Auch eine Fortsetzung des als Über-GroKo bekannt gewordenen Dreierbündnisses ist noch möglich.