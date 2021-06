„Helfen Sie mit, dass die pandemische Gegenwart bald wirklich Vergangenheit ist.“ | Die exklusive Eva Weber-Kolumne, Juni 2021

Lieber Augsburgerinnen und Augsburger,

jetzt ist er da, der Sommer. Und nicht nur heiße Tage und laue Nächte und der Drang, endlich wieder Freundinnen und Freunde und Bekannte zu treffen, sondern auch die EM laden zum Ausgehen und zur Übermut ein. Ich kann das nur zu gut verstehen. In meiner gesamten bisherigen Amtszeit gab es durch die Pandemie kaum die Gelegenheit, das zu machen, was eigentlich meinen Beruf als Oberbürgermeisterin ausmacht, und weshalb ich diesen Beruf so liebe: Menschen treffen. Zuhören. Sich austauschen. Diskutieren.

Jetzt, da fortschreitende Impfquote und eine Inzidenz unter 50 (Stand: 14. Juni 2021) es endlich wieder möglich machen, den Sommer in der Stadt zu genießen, will auch ich mich endlich wieder unter die Menschen mischen, und nach und nach Augsburger Einrichtungen, Vereine und Institutionen besuchen. Darauf freue ich mich unglaublich, denn was vorher selbstverständlich war – echte Treffen und (analoge!) Gespräche vor Ort – hat für mich nach den vergangenen Monaten einen anderen Stellenwert bekommen.

Bei der Stadt haben wir seit Monaten mit vielen Kooperationspartnern an einem Konzept gearbeitet, wie der Sommer in der Stadt aussehen kann. Anhand der Erfahrungen aus dem letzten Jahr haben wir ein durchdachtes wie vielfältiges Programm entwickelt: Wir schaffen viele Bühnen mit weitläufigen Sitzmöglichkeiten in der Stadt, damit Sie Konzerte genießen können. Der Gaswerksommer lädt mit kulturellen und sportlichem Programm nach Oberhausen ein. Endlich haben wieder die Freibäder geöffnet, und die Regeln für die Außengastronomie konnten gelockert werden. Insbesondere Kinder und Jugendliche hatten unter den Corona-Einschränkungen zu leiden, und ich möchte an dieser Stelle noch mal auf die Unterstützungsangebote hinweisen, die auf der städtischen Website gebündelt sind: Unterstützungsangebote – Stadt Augsburg Und auch das Tschamp-Ferienprogramm startet wieder im August mit Ausflügen, kreativen Werkstätten, Betreuungs- und Sportangeboten.

Was ich aber allen noch mal deutlich ans Herz legen will: Ja, ich verstehe, dass Sie sich über die zurückgewonnenen Freiheiten freuen. Und dass wir alle gerne die Pandemie ab sofort zur Vergangenheit erklären würden. Aber genau dies ist eben nur dann möglich, wenn wir weiterhin Vorsicht walten lassen und nicht übermütig werden. Den Feiernden auf der Maxstraße oder im restlichen Stadtgebiet, die nicht mehr auf Abstände achten, die Polizei und Ordnungskräfte angreifen, die sich uneinsichtig zeigen, wenn sie auf ihren Leichtsinn angesprochen werden, kann ich nur sagen: Das sind absolute No-Gos. Lassen Sie uns jetzt nicht alle Erfolge zunichtemachen und Unnötiges riskieren. Helfen Sie mit, dass die pandemische Gegenwart bald wirklich Vergangenheit ist. Halten Sie weiter die nötigen Regeln ein. Jede und jeder hat dabei ein gewisses Maß an Eigenverantwortung die Situationen einzuschätzen, in denen sie oder er sich befindet und so zu handeln, dass andere und man selbst nicht gefährdet sind.

Ich wünsche uns allen einen möglichst sorgenfreien, unbeschwerten Sommer 2021.

Herzliche Grüße

Ihre

Eva Weber

Eva Weber ist seit Mai 2020 Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg. Seit Mai 2014 veröffentlicht sie eine regelmäßige Kolumne exklusiv bei Presse Augsburg.