Donnerstag, Oktober 23, 2025
Evakuierung von 600 Personen nach Atemwegsbeschwerden in der Neunbar, Ursache ungeklärt
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 12. Oktober 2025, gegen 22.45 Uhr, erhielt die integrierte Leitstelle mehrere Notrufe von Gästen der Neunbar in Hof, die über Reizhusten und Atemwegsbeschwerden klagten. Zunächst war unklar, ob ein Gasaustritt oder der Einsatz von Pfefferspray die Ursache war. Vorsichtshalber wurde auch die benachbarte Veranstaltung in der über den Keller verbundenen Bürgergesellschaft geräumt.

Evakuierung von 600 Personen

Rund 600 Personen wurden aus beiden Lokalitäten evakuiert und an einer Sammelstelle in der Nähe betreut. Die Polizei leitete die Evakuierung, unterstützt von Feuerwehr und Stadtwerken. Abschnitte stellten eine geordnete Sammlung sicher, während angrenzende Straßen gesperrt wurden.

Unklare Ursachen trotz Messungen

Die Feuerwehr und die Stadtwerke führten Messungen durch, fanden jedoch keine erhöhte Gaskonzentration. Der mögliche Einsatz von Pfefferspray konnte ebenfalls ausgeschlossen werden. Eine kurzzeitig erhöhte Gaskonzentration wurde später durch ein Lüftungsgerät verursacht.

Weitere Untersuchungen laufen

Die Neunbar blieb nach Abschluss der Maßnahmen geschlossen, während die Veranstaltung in der Bürgergesellschaft fortgesetzt wurde. Sechs Personen wurden leicht verletzt und vor Ort behandelt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und arbeitet mit der Feuerwehr und den Stadtwerken zusammen, um den Vorfall zu klären. Der genaue Auslöser bleibt unklar.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel