EVG-Bundesvorstand empfiehlt Annahme des Schlichterspruch

Der Bundesvorstand der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) empfiehlt nach mehrstündiger außerordentlicher Sitzung die Annahme des vorliegenden Schlichterspruches im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn AG (DB).

EVG-Chef Martin Burkert zur heutigen Entscheidung: „Die Diskussion war sehr ernsthaft, sehr intensiv und sehr verantwortungsbewusst. Diese Empfehlung für den Schlichterspruch hat Licht und Schatten und dieser Kompromiss fiel uns schwer. Doch am Ende gab es ein klares Votum für die Einigungsempfehlung der Schlichtungskommission. Die Einigungsempfehlung bedeutet für einen Großteil der Belegschaft deutliche Verbesserungen und erfordert andererseits große Solidarität. In der nächsten Tarifrunde liegt der Fokus auf den Belegschaftsteilen, die diesmal weniger vom möglichen Abschluss profitiern. Die 110.000 EVG-Mitglieder in der DB AG gehen nun mit dieser Empfehlung in die Urabstimmung und entscheiden bis Ende August für die finale Annahme oder unbefristete Streiks.“