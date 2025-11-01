Newsletter
EVG und GDL wollen Einsparungen beim Bahn-Management

Von DTS Nachrichtenagentur

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) halten weitere Einsparungen bei der Deutschen Bahn (DB) zwar für notwendig, fordern aber, dass sie vor allem das Management treffen müssten. “Eine Verzehnfachung der Führungsebenen, wie sie in den letzten Jahren erfolgt ist, kann sich kein Unternehmen leisten”, sagte EVG-Chef Martin Burkert der “Welt am Sonntag”.

Evg Und Gdl Wollen Einsparungen Beim Bahn-ManagementDeutsche Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

GDL-Chef Mario Reiß hält vor allem die vielen ineffizienten Servicegesellschaften innerhalb des Konzerns für das Problem. “Ich kenne Fälle, in denen pro Mitarbeiter 5.000 Euro im Jahr für IT abgerechnet wurden – für einen einfachen Laptop”, sagte Reiß. Dieses “interne Geldumlenken” sorge dafür, dass in der Berliner Bahn-Zentrale “die Lichter nicht ausgehen”.

Die Forderungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die neue Bahnchefin Evelyn Palla selbst Personalabbau angekündigt hat. Sie wolle den Konzern “vom Kopf auf die Füße stellen”. Funktionen im Unternehmen sollen wegfallen und die Konzernleitungsstrukturen verkleinert werden. Im ersten Halbjahr 2025 hat die DB einen Verlust von 760 Millionen Euro eingefahren.

