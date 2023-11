Ex-Augsburger Panther Adam Johnson bei Spiel gestorben – Eishockey-Experte deutet vorsätzliches Foulspiel an

Am Samstagabend wurde der frühere Augsburger Panther Adam Johnson beim Spiel seiner Nottingham Panthers von einem Schlittschuh am Hals getroffen und erlag seinen schweren Verletzungen. Jetzt kommen schlimme Andeutungen auf. Führte ein vorsätzliches Foulspiel zum Tod des 29-Jährigen.

Adam Johnson liebte seinen Sport. Seine Kameraden und die Fans liebten ihn. Alle ehemaligen Clubs des 29-jährigen Amerikaners gedachten in den letzten Tagen dem sympathischen Angreifer.

Am letzten Samstagabend wurde Johnson beim Zusammenprall vom Schlittschuh seines Gegenspielers Matt Petgrave (Sheffield) so schwer am Hals verletzt, dass er wenig später verstarb. Die Partie wurde in der 34. Spielminute abgebrochen.

War es ein vorsätzliches Foulspiel?

Die Nachbetrachtung des Vorfalls sorgt nun für großes Aufsehen. Wie verschiedene internationale Medien berichten hatte der ehemalige NHL-Star Sean Avery bei Fox Sport angedeutet, dass es sich möglicherweise um einen vorsätzlichen Tritt von Petgrave gehandelt haben könnte. „Es ist schrecklich“ und weiter: „Ich habe die Bewegung des Beins gesehen, und es hätte nicht dort sein dürfen, wo es war. Aber wie gesagt, es ist auch ein unbeweisbares Vergehen. Ich meine, wie kann man eigentlich beweisen, was die Absicht war?“. Fox-Journalist Jesse Watters hatte gar von „Mord“ gesprochen. Ganz so weit wollte Avery in der nicht Wortwahl gehen, war aber ebenfalls entsetzt.

Matt Petgrave gilt als Raubein. Kein Spieler sammelte in der letzten Saison in der britischen Elite Ice Hockey League-Saison mehr Strafminuten, als der Kanadier .129 in 54 Spielen der Hauptrunde waren es in der letzten Saison, im Jahr zuvor kassierte er beim HK Spisska Nova Ves in der Solwakei gar 145 Strafminuten in 34 Partien.

Unterdessen führt die Polizei von South Yorkshire Ermittlungen zu dem Vorfall durch, dies ist bei einem Todesfall aber ein normaler Vorgang. Die Polizei bittet, Spekulationen während der Ermittlungen zu unterlassen.