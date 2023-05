Ex-Augsburger Panther-Coach geht nach Südtirol

Kai Suikkanen nahm nach Ende seiner Zeit in Augsburg nun ein Angebot aus Südtirol an.

Kai Suikkanen hat im Dezember die Augsburger Panther übernommen, um die sportliche Wende einzuleiten. Dem erfahren Trainerfuchs aus Finnland ist dies nicht gelungen, am Ende musste der AEV als Vorletzter um den Klassenerhalt zittern. Die Wege trennten sich.

Während es für die Schwaben dank der Schützenhilfe aus Ravensburg und Bad Nauheim in der DEL weitergeht heuert Suikkanen bei den SV Kaltern Hechten in der IHL, Italiens höchster Spielklasse, an. Der Vizemeister von der Weinstraße will einen neuen Anlauf in Richtung Titel nehmen.