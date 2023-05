Ex-Augsburger Panther-Coach wird Trainer von Südtiroler Traditionsclub

Tray Tuomie hat einen neuen Trainerjob. Der Ex-Coach der Augsburger Panther und des ESV Kaufbeuren übernimmt die Südtiroler Rittner Buam aus der Alps Hockey League.

2016 war Tray Tuomie als Co-Trainer von Mike Stewart zu den Augsburger Panthern in die gekommen, ehe er 2019 den DEL-Club mäßig erfolgreich als Headcoach übernommen hatte. In der Saison 2021/22 war er in seiner bisher letzten Trainerstation beim ESV Kaufbeuren (DEL2) tätig gewesen. Der Vater von Vizeweltmeister Parker Tuomie war in der abgelaufenen Saison ohne Verein.

Zur neuen Spielzeit wird er wieder an der Bande stehen. Tuomie wechselt zum Südtiroler Traditionsverein Rittner Buam in die Alps Hockey League. Die Region ist für ihn nicht unbekannt, als aktiver Spieler stand er 2004/05 in Sterzing in der damaligen Serie A2 auf dem Eis.

Mit Kai Suikannen wird in Kaltern (IHL) ein weiterer ehemaliger AEV-Trainer ab dem Herbst die Verantwortung eines Südtiroler Clubs übernehmen.