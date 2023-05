Ex-Augsburger Panther Stieler heuert in Landshut an

Sieben Spielzeiten lang stand David Stieler für die Augsburger Panther auf dem Eis, zur neuen Saison zieht es ihn nach Niederbayern.

Sieben Spielzeiten oder besser gesagt 350 Spiele (62 Tore/113 Assists) lang trug der David Stieler das Trikot der Augsburger Panther. 2019 zog er mit den Schwaben in das DEL-Halbfinale und in die CHL ein. Lange Zeit war der Deutsch-Tscheche eine verlässliche Größe im Curt-Frenzel-Stadion. Nach der für alle Beteiligten enttäuschenden letzten Saison war allerdings schnell klar, dass der 34-jährige Center kein Teil des Neuaufbaus sein wird.

Lange galt eine Rückkehr zu seiner ersten Deutschland-Station in Regensburg als möglich, daraus wird nun nichts. Stieler heuert beim EV Landshut in der DEL2 an.

Beim zweifachen Deutschen Meister trifft er mit John Rogl (ebenfalls neu in Landshut), Samir Kharboutli und Jakob Mayenschein auf drei ehemalige Mannschaftskameraden aus gemeinsamen AEV-Zeiten. Auch Trainer Heiko Vogler ist ihm bereits bekannt, war dieser doch vor seiner Zeit in Niederbayern in Augsburg als Development Coach tätig gewesen. „David sehe ich als absoluten Team- und Führungsspieler, der auch in unserem Powerplay eine wichtige Rolle einnehmen wird. Diese Qualitäten hat er auch schon in Augsburg mehrfach unter Beweis gestellt“, freut sich der EVL-Cheftrainer über seinen Neuzugang.

Für Stieler und seine alten, neuen Kollegen gibt es bereits in der Vorbereitung ein Wiedersehen mit den Panthern. Augsburg gastiert in der Vorbereitung an der Isar (siehe eigener Beitrag).