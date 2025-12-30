Newsletter
Ex-Außenminister fürchtet “Friedhofsfrieden” in der Ukraine

Der ehemalige Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) hat vor einem “Friedhofsfrieden” gewarnt, der nur eine Kapitulation der Ukraine besiegeln würde. “Wir Deutschen sollten wissen, was diese Art Frieden langfristig für Folgen haben kann: ein zweites Versailles, bei dem die Siegermacht dem Opfer einen Frieden aufdrückt, der in Wahrheit ein Diktatfrieden ist”, sagte er der “Bild” (Mittwochausgabe)

Ex-Außenminister Fürchtet &Quot;Friedhofsfrieden&Quot; In Der UkraineSchild “Stand with Ukraine” liegt auf dem Boden (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Gabriel plädierte für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Begründung. “Wenn Wladimir Putin die Erfahrung macht, er kann gewinnen mit militärischer Gewalt – dann wird es danach andere Länder geben, in denen er das wieder probiert.” Daher müssten Deutschland und Europa alles daran setzen, dass Russland den Krieg nicht gewinnt.

Gabriel zeigte sich beeindruckt über die Leistungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. “Ich habe Riesenrespekt vor ihm, denn was er da in den letzten Jahren geleistet hat, mitten im Krieg selbst in gefährlichen, lebensgefährlichen Situationen, sein Land beieinanderzuhalten, den Mut nicht zu verlieren, den Menschen den Mut zu geben.”

Zugleich fürchte er jedoch um die Sicherheit des Präsidenten. “Ich hoffe, dass es ihm nicht so geht, wie vielen, die am Ende eines langen Krieges den Mut zum Frieden hatten.” Es gebe “schlimme Beispiele dafür, dass die, die den Frieden gemacht haben, es nicht lange überlebt haben: Das war in der Weimarer Republik so mit Walther Rathenau, das war so mit Jitzchak Rabin in Israel oder Anwar al-Sadat in Ägypten”, so Gabriel. “Ich hoffe, dass Selenskyj dieses Schicksal erspart bleibt.”

