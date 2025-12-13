Newsletter
Samstag, Dezember 13, 2025
Ex-BA-Chef Weise soll Rentenkommission leiten

Der langjährige Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, soll einer der beiden Vorsitzenden der Rentenkommission werden. Das berichtete “Bild” am Samstagnachmittag unter Berufung auf CDU-Kreise.

Frank-Jürgen Weise (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der 74-jährige Weise leitete von 2004 bis 2017 die Bundesagentur für Arbeit. Der Vorsitzende der Jungen Gruppe der Unionsfraktion, Pascal Reddig (CDU), 30 Jahre alt, soll einen der Vize-Posten in der Kommission bekommen.

Wie die “Bild” aus Unions-Fraktionskreisen erfahren haben will, erhält Reddig, einer der “Renten-Rebellen”, die gegen das Rentenpaket der Regierung waren, seinen Posten nach Fürsprache von Fraktionschef Jens Spahn (CDU).

Insgesamt soll die Rentenkommission aus 13 Mitgliedern bestehen: zwei Vorsitzenden, drei Vizes aus den Reihen der Bundestagsabgeordneten sowie acht Wissenschaftlern. Die Kommission soll noch im Dezember ihre Arbeit beginnen – und bis Ende Juni 2026 Vorschläge für eine Rentenreform vorlegen.

Neueste Artikel