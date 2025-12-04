Newsletter
Donnerstag, Dezember 4, 2025
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Ex-EU-Außenbeauftragte Mogherini tritt als Uni-Rektorin zurück

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nachdem die Polizei in Belgien die frühere EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini wegen Korruptionsverdachts vorübergehend festgenommen hatte, tritt die Italienerin als Rektorin der Eliteuni College of Europe zurück. Das kündigte sie in einer am Donnerstag veröffentlichten persönlichen Erklärung an.

Federica Mogherini (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zu den Korruptionsvorwürfen selbst hatte sie bereits am Vortag mitgeteilt, dass sie “volles Vertrauen in die Justiz” habe und überzeugt sei, “dass die Richtigkeit des Vorgehens der Universität bestätigt werden wird”. Den Behörden hatte sie ihre “uneingeschränkte Zusammenarbeit” angeboten.

Die frühere EU-Außenbeauftragte war am Dienstag festgenommen worden, ebenso ihr Stellvertreter sowie ein EU-Beamter. Sie kam wegen fehlender Fluchtgefahr später aber wieder frei. Hintergrund ist ein Verfahren der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO). Diese führt Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Verdacht auf Betrug bei einem von der EU finanzierten Ausbildungsprogramm für junge Diplomaten.

Konkret geht es um das Projekt der Europäischen Union “Diplomatic Academy”, welches 2021 bis 2022 an das College of Europe vergeben wurde. Es wird untersucht, ob die Eliteuniversität oder ihre Vertreter im Vorfeld über die Auswahlkriterien des Vergabeverfahrens informiert waren und ob vertrauliche Informationen an einen der Bewerber weitergegeben wurden.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

