Der frühere NATO-General Petr Pavel hat die Präsidentschaftswahl in Tschechien gewonnen. In der Stichwahl am Samstag lag der 61-Jährige nach Auszählung von über 92 Prozent der Stimmen mit rund 57 Prozent relativ deutlich vor dem früheren Ministerpräsidenten Andrej Babis.

Der bisherige Präsident Milos Zeman durfte nicht mehr antreten, seine Amtszeit endet am 8. März. Pavel hatte als Generalstabschef drei Jahre lang die tschechische Armee geführt und im Wahlkampf versprochen, „Ruhe und Ordnung“ wiederherzustellen. Er gilt als liberal, ist offen für die Homo-Ehe und für Klimaschutz. Seine Mitgliedschaft in der kommunistischen Partei als junger Mann bezeichnete er als Fehler.

Foto: Prager Burg, über dts Nachrichtenagentur