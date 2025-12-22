Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Ex-Gesundheitsminister Lauterbach für Zuckersteuer

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der frühere Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) begrüßt den Vorstoß Schleswig-Holsteins zur Einführung einer Zuckersteuer.

Ex-Gesundheitsminister Lauterbach Für Zuckersteuer
Karl Lauterbach (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Einführung einer Zuckersteuer wäre aus gesundheitspolitischer Sicht sehr sinnvoll”, sagte Lauterbach dem “Tagesspiegel”. Das deutsche Gesundheitssystem sei das teuerste in der EU und die Lebenserwartung sei zugleich die kürzeste in ganz Westeuropa. Das hänge auch an einem “Mangel von Prävention”.

Der SPD-Politiker sagte weiter: “Die Einführung einer Zuckersteuer würde zahlreiche Fälle von Diabetes, Nierenerkrankungen und Herzinfarkten vermeiden. Auch die Krankenkassenbeiträge würden entlastet.”

