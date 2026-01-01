Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Ex-Grünenchefin erwog Ausstieg aus der Politik

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Grünenpolitikerin Ricarda Lang hat nach ihrem Rückzug als Parteichefin erwogen, der Politik den Rücken zu kehren.

Ricarda Lang (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Nach meinem Rücktritt vom Parteivorsitz habe ich darüber nachgedacht, ganz aufzuhören”, sagte Lang dem “Spiegel”. “Ich habe mich gefragt, wer ich bin, was ich vom Leben will – und schnell gemerkt, dass ich noch nicht fertig bin mit der Politik.”

Lang schloss aus, in näherer Zukunft die Grünen in führender Rolle zu vertreten. Zwar habe sie ihre Freude an Politik wiederentdeckt. “Ich habe aber nicht vor, in den nächsten Jahren ein Spitzenamt auszuüben”, sagte Lang.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel