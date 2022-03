Ex-Manager über Klitschko-Brüder: „Das ist der schwierigste Kampf, aber auch der Wichtigste.“

Der langjährige Box-Manager und enger Vertrauter von Vitali und Wladimir Klitschko, Bernd Bönte, äußert sich im EXTRA Spezial „Die Klitschkos – Brüder, Kämpfer, Helden“, gestern Abend bei RTL, über die Lage seiner beiden ehemaligen Schützlinge in der umkämpften Ukraine. „Das ist der schwierigste Kampf, aber auch der Wichtigste. Denn hier geht es nicht um irgendwelche Titel oder Gürtel. Es geht um Freiheit und Demokratie“, so der ehemalige Manager Bernd Bönte über den Einsatz der Klitschko-Brüder.

Schon seit jeher setzen sich die Box-Weltmeister für die Verbesserungen der Lebensumstände und die Demokratiebewegung in der Ukraine ein. Durch den Krieg wachsen sie noch einmal über sich hinaus und werden für ihre Landsleute zu Helden des Widerstands: „Die beiden sind da, kämpfen ihren Kampf zusammen, zeigen jeden Tag Solidarität, sind vor Ort und jeder weiß, die beiden könnten auch ganz woanders sein“, so Bönte im exklusiven RTL/ntv-Interview. Aus einfachsten Verhältnissen stammend haben es die Klitschko-Brüder bis an die Spitze im Schwergewicht geschafft und werden nun zu Heroen und Vorbildern ihrer Nation und sogar der westlichen Welt.

Ihren außergewöhnlichen Werdegang beleuchtet EXTRA heute Abend in einer Spezialausgabe ab 22:45 Uhr. Der Nachrichtensender ntv wiederholt die Dokumentation „Die Klitschkos – Brüder, Kämpfer, Helden“ heute, den 22.03., um 23:30 Uhr.