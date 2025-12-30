Newsletter
Ex-SPD-Chef Gabriel warnt vor Feiertagsdebatte

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel warnt Grüne und Linke vor einer Debatte um Feiertage. “Wie weit Teile der deutschen Politik mittlerweile von der Realität entfernt sind, sehen Sie am Vorschlag von Linken und Grünen, Ausgleichstage zu schaffen für jene Feiertage, die auf ein Wochenende fallen”, sagte Gabriel dem Focus. “Wer über so etwas auch nur diskutiert, hat wirklich überhaupt keine Vorstellung mehr davon, was in diesem Land los ist.”

Sigmar Gabriel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Vielmehr müsse man den Leuten die Wahrheit sagen. “Das heißt nicht: `Gürtel enger schnallen`, aber `Ärmel hochkrempeln`. Ohne einen neuen Teamgeist werden wir unseren liebgewonnenen Wohlstand nicht mehr halten können – nicht mal ökologisch”, so Gabriel. “Das Land braucht eine neue Leistungsbereitschaft.”

Die Bundesrepublik müsse sich “der Tatsache stellen, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit inzwischen massiv bedroht ist”. Für all das, was man sich in Deutschland sozial, kulturell und auch ökologisch leiste, brauche man aber eine erfolgreiche Exportwirtschaft, so der SPD-Politiker. “Mit den höchsten Krankenständen in Europa, der geringsten Arbeitszeit, den meisten Urlaubstagen und einer seit Jahren nachlassenden Produktivität schaffen wir das aber nicht.” Weil 2026 einige Feiertage auf Wochenenden fallen, hatten Linke und Grüne jüngst Ausgleich gefordert.

