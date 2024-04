Ex-Verkehrsminister Scheuer zieht sich aus Bundestag zurück

Der ehemalige Bundesverkehrsminister und CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer zieht sich aus der Politik zurück. Scheuer schrieb am Montag in einer Mitteilung an die Mediengruppe Bayern, „nach dem heutigen 1. April 2024 lege ich mein Mandat als Mitglied des Deutschen Bundestages nieder.“ Scheuers Name ist eng mit dem Desaster bei der Pkw-Maut verbunden.