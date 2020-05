Exhibitionist befriedigt sich am Kuhsee – Polizei verhaftet 36-Jährigen

Am vergangenen Samstag gegen 20.30 Uhr war eine 40-jährige Radlerin auf der Westseite des Kuhsees in Richtung Auensee unterwegs. In einem Gebüsch / Schilfbereich stehend, sah sie beim Näherkommen einen Mann mit heruntergelassener Hose. Als sie an ihm vorbeiradelte, konnte sie deutliche onanierende Handbewegungen des Unbekannten feststellen, der dabei den direkten Blickkontakt zu ihr suchte.

Die sofort alarmierte Polizeistreife konnte den 36-Jährigen aus Tansania aufspüren und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks konnten dann noch zwei Päckchen Kräutermischungen aufgefunden werden. Gegen ihn wird nun nicht nur wegen des Sexualdelikts, sondern auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

