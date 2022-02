Exhibitionist befriedigt sich im Zug bei Dinkelscherben selbst

Am Donnerstag (10.Februar) hat ein bislang Unbekannter in einem Zug neben einer Frau onaniert. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Die Frau fuhr gegen 10:30 Uhr mit dem Zug RE 57026 von München Hauptbahnhof nach Dinkelscherben. Der bislang unbekannte Täter stieg im Hauptbahnhof Augsburg zu und setzte sich neben die 18-Jährige in die benachbarte Sitzreihe. Die Frau schlief während der Fahrt ein und wachte kurz vor dem Bahnhof Dinkelscherben gegen 11:45 Uhr auf. Hierbei bemerkte sie, wie der Mann in ihre Richtung gewandt sich befriedigte. Zudem filmte er die Frau mit dem Handy. Die Frau stieg am Bahnhof Dinkelscherben aus. Der Mann blieb im Zug sitzen. Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

Mittleres Alter (ca. 45 Jahre), dunkelbraune, kurze Haare, mitteleuropäisches Aussehen, Dreitagebart, beiges/weißes Oberteil, dunkelblaue Jeans, dunkle Schuhe

Der unbekannte Täter hatte ein goldenes Samsung Handy mit dunkelblauer Hülle und weißer Aufschrift „fuck off“.

Die Bundespolizei führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des bislang Unbekannten geben können, sich bei der Bundespolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821 34 356-0 zu melden.

