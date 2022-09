Am Freitag, 23.09.2022 gegen 18.30 Uhr befanden sich zwei 12 Jahre alte Mädchen in Mertingen in einem Wohngebiet auf einer Parkbank.

Von weitem konnten die beiden einen Mann beobachten, der sich für sie auffällig

verhielt. Beide Mädchen vermuteten, dass der Mann von ihnen Bildaufnahmen fertigte.

Der Mann lief dann in Richtung der beiden Mädchen. Die beiden konnten seinen

entblößten Unterleib sehen, der Mann manipulierte an seinem Geschlechtsteil, als er

den Mädchen entgegenlief. Dann flüchtete der Mann in Richtung des Penny in

Mertingen, konnte unerkannt entkommen.

Körperlicher Kontakt mit den Kindern lag nicht vor.

Der Tatverdächtige wird als ca. 40 Jahre alter Mann, mitteleuropäisches Aussehen,

schlank, beschrieben.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich vor knapp einem Jahr an fast derselben Stelle,

dies wurde damals berichtet. Möglicherweise handelt es sich um den gleichen Täter.

Die Kripo in Dillingen hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Kripo in

die Dillingen oder die Polizei in Rain.

Die Polizei informierte aus ermittlungstaktischen Gründen erst heute die Öffentlichkeit.

