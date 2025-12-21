Newsletter
Exhibitionist in Nürnberger U-Bahn festgenommen: Polizei stellt betrunkenen 39-Jährigen am Plärrer
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. Am Samstagabend, dem 20. Dezember 2025, kam es in der U-Bahn am Plärrer in Nürnberg zu einem Vorfall mit einem 39-jährigen Mann, der sich in unangemessener Weise gegenüber mehreren Jugendlichen verhielt. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

Polizeieinsatz nach Vorfall in der U-Bahn

Gegen 22:00 Uhr saßen mehrere Jugendliche in der U-Bahnlinie U1 in Richtung Fürth Hardhöhe. Beim Halt der U-Bahn im Bahnhof Plärrer stellte sich ein zunächst unbekannter Mann zu den Jugendlichen und zeigte sich auf schamverletzende Weise. Aufmerksame Fahrgäste intervenierten und brachten den Mann aus der U-Bahn, woraufhin die Polizei alarmiert wurde.

Festnahme des Verdächtigen

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte traf den 39-jährigen deutsch-ukrainischen Staatsangehörigen im U-Bahnhof Plärrer an und nahm ihn fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille. Zudem war ein Drogentest positiv. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

