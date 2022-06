Exhibitionist präsentiert sich in Grünanlage – Augsburger Polizei sucht nach dem Mann

Am gestrigen Montag (06.06.2022) gegen 20.10 Uhr wurde eine 19-Jährige auf einen Mann in den Grünanlagen in der Müllerstraße aufmerksam, der in einigen Metern Entfernung vor ihr stand, Blickkontakt mit ihr suchte und dabei offenbar onanierte.

Als der Unbekannte auf sie zukam, ergriff die junge Frau die Flucht und verständigte ihre Freundin per Handy. Mit entsprechender Zeitverzögerung ging dann die Mitteilung bei der Polizei ein, eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen im Anschluss allerdings erfolglos.

Der Mann wurde wie folgt von der Geschädigten beschrieben:

afrikanischer Typ, ca. 175 cm groß mit extrem kurz rasierten Haaren;

Hinweise hierzu erbittet ebenfalls die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.