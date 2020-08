Exhibitionisten sorgen für Aufregung in Senden

Am vergangenen Wochenende hatten gleich zwei Fälle von Exhibitionismus für Aufregung in Senden gesorgt.

Am vergangenen Freitagnachmittag wurde der Polizeistation Senden mitgeteilt, dass sich an einem Badesee ein 41-jähriger Mann nackt neben zwei Kinder gelegt habe und diesen anbot Fotos von ihm zu machen. Die Mädchen entfernten sich daraufhin von dem Mann und verständigten die Polizei. Die Beamten trafen den Mann an und stellten seine Personalien fest. Der Vorfall wird der Staatsanwaltschaft zur weiteren rechtlichen Prüfung übersandt.

Ein 25-jähriger Mann wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag von Zeugen beobachtet, wie er vor einer Gaststätte in der Hauptstraße stand, seine Hand in der Hose hatte und offensichtlich an seinem Glied manipulierte. Die hinzugezogene Streifenbesatzung traf den stark alkoholisierten Mann an. Er wurde zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren aufgrund Erregung öffentlichen Ärgernisses.

