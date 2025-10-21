Experte: Louvre-Kronjuwelen tauchen wahrscheinlich nicht mehr auf

Der Kunstexperte der Allianz-Versicherungs AG, Markus Keller, rechnet nicht damit, dass die im Louvre gestohlenen Kronjuwelen wieder auftauchen.

Louvre in Paris (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich denke, die Täter wollen das Gold einschmelzen und Diamanten aus Geschmeiden herausbrechen”, sagte Keller dem Tagesspiegel. “Den Tätern geht es ja nicht um Kunst, sondern ganz schnöde darum, Geld zu machen.”

Die Allianz hat Erfahrungen mit aufsehenerregenden Museumseinbrüchen. Die Versicherung hatte die Goldmünze “Big Maple Leaf” versichert, die 2017 im Berliner Bode-Museum gestohlen worden war. Die Münze ist nie wieder aufgetaucht.

Spektakuläre Einbrüche wie die ins Bode-Museum oder ins Grüne Gewölbe in Dresden rufen Nachahmer auf den Plan, meint Keller. “Die Täter sehen, dass die meisten Museen angreifbar sind”, meint der Kunstexperte. “Vor allem große, alte Häuser sind verletzlich.”