Newsletter
Dienstag, Oktober 21, 2025
11.8 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Experte: Louvre-Kronjuwelen tauchen wahrscheinlich nicht mehr auf

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Kunstexperte der Allianz-Versicherungs AG, Markus Keller, rechnet nicht damit, dass die im Louvre gestohlenen Kronjuwelen wieder auftauchen.

Experte: Louvre-Kronjuwelen Tauchen Wahrscheinlich Nicht Mehr AufLouvre in Paris (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich denke, die Täter wollen das Gold einschmelzen und Diamanten aus Geschmeiden herausbrechen”, sagte Keller dem Tagesspiegel. “Den Tätern geht es ja nicht um Kunst, sondern ganz schnöde darum, Geld zu machen.”

Die Allianz hat Erfahrungen mit aufsehenerregenden Museumseinbrüchen. Die Versicherung hatte die Goldmünze “Big Maple Leaf” versichert, die 2017 im Berliner Bode-Museum gestohlen worden war. Die Münze ist nie wieder aufgetaucht.

Spektakuläre Einbrüche wie die ins Bode-Museum oder ins Grüne Gewölbe in Dresden rufen Nachahmer auf den Plan, meint Keller. “Die Täter sehen, dass die meisten Museen angreifbar sind”, meint der Kunstexperte. “Vor allem große, alte Häuser sind verletzlich.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Durchsuchungen im Fall Rebecca – Verdacht auf Tötungsdelikt

0
Mehr als 100 Polizeibeamte haben am Montagvormittag im Fall...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

Unbekannter Radfahrer raubt Handtasche und verletzt 20-Jährige in Augsburg-Hochfeld

0
Augsburg (ots) – Im Stadtteil Hochfeld kam es am...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 19.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg vom 19.10.2025
Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...

Neueste Artikel