Explosion auf Ansbacher Parkdeck: Kriminalpolizei sucht Zeugen

In der Montagnacht (22.12.2025) ereignete sich auf dem Parkdeck eines Parkhauses in Ansbach eine Explosion, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Hinweise von Zeugen.

Explosion in Parkhaus sorgt für Aufsehen

Gegen 22:05 Uhr am Abend des 22.12.2025 alarmierte ein Zeuge über den Notruf die Einsatzkräfte. Er berichtete von einer Explosion auf dem Parkdeck des Parkhauses in der Feuerbachstraße, die eine etwa sechs bis sieben Meter hohe Flamme verursachte.

Polizei ermittelt und sichert Spuren

Eine sofort alarmierte Polizeistreife konnte auf dem Parkdeck keine tatverdächtigen Personen mehr antreffen. Anwesende Zeugen hörten zwar einen lauten Knall, konnten jedoch keine weiteren sachdienlichen Informationen liefern.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken begann noch in der Nacht mit ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen sowie der Spurensicherung. Dabei wurden keine größeren Beschädigungen auf dem Parkdeck festgestellt. Dennoch konnte die Polizei Überreste von Pyrotechnik und eine unbekannte Flüssigkeit sichern.

Zeugenhinweise dringend erbeten

Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die im Umfeld der Tatörtlichkeit auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Personen mit flüssigkeitsgefüllten Behältnissen sahen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei weist eindringlich darauf hin, dass der unsachgemäße Gebrauch oder Experimente mit Pyrotechnik zu gefährlichen bis tödlichen Verletzungen führen können und empfindliche Strafen zur Folge haben.

Erstellt durch: Kai Schmidt