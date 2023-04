Der prorussische Kriegsberichterstatter und Blogger“Wladlen Tatarskij“ ist bei einer Explosion in einem Café in Sankt Petersburg ums Leben gekommen. Weitere 15 Menschen sollen bei der Detonation einer Bombe verletzt worden, wie die Staatsagentur Tass weiter berichtete.

Der Blogger hatte offenbar am Sonntag zu einem „patriotischen Abend“ in das Café in der Innenstadt von St. Petersburg eingeladen, welches Berichten zufolge Jewgeni Prigoschin, dem Chef der Söldnertruppe Wagner gehören soll.