Explosion in Chamerau: Ursache unklar, Ermittlungen mit Spürhund und Gutachten laufen

Die Ermittlungen zur Explosion in einem Wohnhaus in Chamerau schreiten weiter voran, doch die Ursache bleibt weiterhin unklar. Die Kriminalpolizei Regensburg führt die Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Regensburg.

Brandermittler und Experten im Einsatz

Am vergangenen Freitag und Samstag waren Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg im Einsatz, um den Brandort in der Bergstraße weiter zu untersuchen. Unterstützung erhielten sie am Samstag von einem Brandmittelspürhund und Gutachtern des Bayerischen Landeskriminalamts. Im stark beschädigten Inneren des Gebäudes wurden mehrere Gasflaschen sichergestellt, die jetzt weiter technisch untersucht werden sollen. Ein Gutachten zur Klärung der Brand- und Explosionsursache wurde über das Bayerische Landeskriminalamt in Auftrag gegeben. Ergebnisse liegen derzeit noch nicht vor.

Bisher keine Hinweise auf Fremdbeteiligung

Fremdbeteiligung ist nach aktuellem Ermittlungsstand auszuschließen. Die bisherigen Erkenntnisse legen nahe, dass die Ursache im Inneren des Gebäudes liegt. Der Brandort ist gesichert und bleibt weiterhin umzäunt, damit die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg weitere Untersuchungen durchführen kann.

Verletzter Bewohner im Krankenhaus

Der 29-jährige Hausbewohner, der bei der Explosion schwerste Brandverletzungen erlitt, befindet sich noch immer im Krankenhaus.