Newsletter
Dienstag, November 11, 2025
14.7 C
London
type here...
Subscribe
Explosion in Geisenfeld: Brandbeschleuniger gefunden, Bewohner unter Verdacht
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Explosion in Geisenfeld: Brandbeschleuniger gefunden, Bewohner unter Verdacht

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 9. November wurde eine Doppelhaushälfte an der Oberzeller Straße in Geisenfeld durch eine Explosion und einen nachfolgenden Brand zerstört. Die Ermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt untersuchen den Fall.

Spuren deuten auf vorsätzliche Explosion hin

Die Kriminalpolizei Ingolstadt fand bei der Untersuchung des Brandobjektes an mehreren Stellen Reste von Brandbeschleunigern. Diese Funde lassen deutlich auf eine vorsätzliche Herbeiführung der Explosion schließen.

Unklarheit bei Identität des Opfers

Der im Wohnhaus gefundene männliche Leichnam konnte bisher nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich jedoch um einen 59-jährigen Bewohner des Hauses. Gegen ihn besteht der konkrete Verdacht, für die Explosion verantwortlich zu sein.

Fortlaufende Ermittlungen

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, um die genauen Umstände und Verantwortlichkeiten des Vorfalls zu klären.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Schwerer Verkehrsunfall in München – Kleinkind stirbt nach Kollision

0
München | Am Montagnachmittag, den 10. November 2025, kam...
Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 10.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Berufsfeuerwehr Augsburg präsentiert weltweit ersten Löschroboter auf Schienen und Raupen

0
Die Berufsfeuerwehr Augsburg hat heute ein technisches Novum vorgestellt:...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 09.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht vom 09.11.2025

Neueste Artikel