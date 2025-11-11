Explosion in Geisenfeld: Brandbeschleuniger gefunden, Bewohner unter Verdacht

Am 9. November wurde eine Doppelhaushälfte an der Oberzeller Straße in Geisenfeld durch eine Explosion und einen nachfolgenden Brand zerstört. Die Ermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt untersuchen den Fall.

Spuren deuten auf vorsätzliche Explosion hin

Die Kriminalpolizei Ingolstadt fand bei der Untersuchung des Brandobjektes an mehreren Stellen Reste von Brandbeschleunigern. Diese Funde lassen deutlich auf eine vorsätzliche Herbeiführung der Explosion schließen.

Unklarheit bei Identität des Opfers

Der im Wohnhaus gefundene männliche Leichnam konnte bisher nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich jedoch um einen 59-jährigen Bewohner des Hauses. Gegen ihn besteht der konkrete Verdacht, für die Explosion verantwortlich zu sein.

Fortlaufende Ermittlungen

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, um die genauen Umstände und Verantwortlichkeiten des Vorfalls zu klären.