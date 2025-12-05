Newsletter
Freitag, Dezember 5, 2025
8.6 C
London
type here...
Subscribe
Explosion in Wohnhaus in Chamerau: 29-Jähriger schwer verletzt, Bewohner evakuiert
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Explosion in Wohnhaus in Chamerau: 29-Jähriger schwer verletzt, Bewohner evakuiert

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

CHAMERAU, LKR. CHAM. In Chamerau ereignete sich heute Vormittag eine Explosion in einem Wohnhaus, bei der eine Person schwer verletzt wurde. Die Einsatzkräfte sind derzeit dabei, das weitere Vorgehen am Brandort zu prüfen.

Löschungsarbeiten noch nicht abgeschlossen

Die Feuerwehr konnte die Löschungsarbeiten bisher nicht abschließen. Der schwer verletzte Bewohner des Hauses ist ein 29-jähriger Mann. Nach jetzigem Kenntnisstand erlitten mehrere Personen leichte Verletzungen.

Anwohner evakuiert

Aus Sicherheitsgründen wurden Anwohner, die sich in unmittelbarer Nähe zum Brandort befinden, vorsorglich evakuiert. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion dauern weiterhin an.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Ingenried: Schwerer Unfall auf der B472 – Sieben Menschen teils lebensgefährlich verletzt

0
Schongau/Marktoberdorf – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B472...
Polizei & Co

Brand im Augsburger Hotelturm: Großeinsatz der Rettungskräfte am gestrigen Abend

0
Am gestrigen Abend kam es gegen 21.30 Uhr zu...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 04.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizeipräsidium Niederbayern

Polizei sucht weiterhin nach vermisstem Mann aus Kelheim – Zeugen dringend gebeten, Hinweise zu geben

0
Die Polizei Kelheim bittet erneut um Mithilfe aus der...

Neueste Artikel