Explosion in Wohnhaus in Chamerau: 29-Jähriger schwer verletzt, Bewohner evakuiert

CHAMERAU, LKR. CHAM. In Chamerau ereignete sich heute Vormittag eine Explosion in einem Wohnhaus, bei der eine Person schwer verletzt wurde. Die Einsatzkräfte sind derzeit dabei, das weitere Vorgehen am Brandort zu prüfen.

Löschungsarbeiten noch nicht abgeschlossen

Die Feuerwehr konnte die Löschungsarbeiten bisher nicht abschließen. Der schwer verletzte Bewohner des Hauses ist ein 29-jähriger Mann. Nach jetzigem Kenntnisstand erlitten mehrere Personen leichte Verletzungen.

Anwohner evakuiert

Aus Sicherheitsgründen wurden Anwohner, die sich in unmittelbarer Nähe zum Brandort befinden, vorsorglich evakuiert. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion dauern weiterhin an.