Explosion in Wohnung in Ratingen – Mehrere Verletzte

Im nordrhein-westfälischen Ratingen ist es am Donnerstagmittag zu einer Explosion in einer Wohnung gekommen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt – darunter auch Einsatzkräfte, teilte die Polizei Mettmann mit. Am Vormittag soll der Wohnungseigentümer die Behörden darüber verständigt haben, dass ein Briefkasten eines Bewohners überquelle, wie mehrere Medien unter Berufung auf NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) berichten.

Polizei, über dts Nachrichtenagentur

Um die Tür zu öffnen, habe die Polizei dann die Feuerwehr hinzugezogen. In der Wohnung soll eine Mutter mit ihrem Sohn wohnen. Dort habe es gebrannt, hieß es weiter.

Der Sohn soll eine Detonation ausgelöst haben. Aktuell sei nicht bekannt, ob er sich noch in der Wohnung befinde. Die Hintergründe der Explosion waren zunächst unklar, die Aktion eines Sondereinsatzkommandos dauerte derweil noch an.