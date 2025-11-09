Explosion mit anschließendem Vollbrand in Geisenfelder Doppelhaushälfte

GEISENFELD, LANDKREIS PFAFFENHOFEN AN DER ILM – Nach einem explosionsartigen Geräusch steht eine Doppelhaushälfte in der Obernzeller Straße in Geisenfeld in Flammen. Der Brand breitete sich schnell aus und zog die Aufmerksamkeit von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei auf sich.

Brandalarm in Geisenfeld

Um 17:48 Uhr wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert, um den Brand zu bekämpfen und die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Doppelhaushälfte, die von dem Feuer betroffen ist, befindet sich in der Obernzeller Straße, einem ruhigen Wohngebiet in Geisenfeld.

Großeinsatz von Rettungskräften

Die örtlichen Behörden sichern das Gebiet ab, um weitere Schäden zu verhindern und die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten. Weitere Informationen zum Vorfall werden folgen, sobald mehr Details bekannt sind.