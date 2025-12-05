Explosion und Vollbrand in Wohnhaus in Chamerau: Zwei Verletzte, Ermittlungen laufen

CHAMERAU, LKR. CHAM. In Chamerau ereignete sich heute Vormittag eine Explosion in einem Wohnhaus, bei der zwei Personen verletzt wurden. Das Gebäude steht aktuell in Vollbrand. Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Explosion in Wohnhaus: Zwei Verletzte

Gegen 11:00 Uhr ereignete sich in einem Wohnhaus in der Bergstraße in Chamerau eine Explosion. Eine Person im Inneren des Hauses wurde dabei schwer verletzt. Eine weitere Person, die sich außerhalb des Gebäudes befand, zog sich leichte Verletzungen zu. Das betroffene Wohnhaus ging nach der Explosion in Flammen auf.

Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Die Feuerwehr führt derzeit umfangreiche Löscharbeiten durch. Die Polizeiinspektion Bad Kötzting betont, dass keine Gefahr für die umliegende Bevölkerung besteht. Dennoch wird geraten, aufgrund der starken Rauchentwicklung den Bereich zu meiden.

Brandursache noch unklar

Die Ursache der Explosion ist aktuell noch unklar. Brandermittler der Kriminalpolizei Regensburg sind auf dem Weg zum Brandort, um die Ermittlungen aufzunehmen.