Explosion zerstört Zigarettenautomat in Krailling: Kripo ermittelt

In Krailling, Landreis Starnberg, kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einer heftigen Explosion, die einen Zigarettenautomaten zerstörte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Explosion erschüttert die Nacht

Gegen 03:40 Uhr hörte ein Anwohner am Justus-von-Liebig-Ring einen lauten Knall. Bei einer sofortigen Nachschau konnte er jedoch nichts Auffälliges entdecken. Erst am Vormittag wurde der völlig zerstörte Zigarettenautomat entdeckt, dessen Teile in einem Umkreis von 25 Metern verteilt lagen.

Schäden an Gebäuden durch Trümmer

Trümmerteile der Explosion beschädigten auch die Fassade eines Hauses sowie ein Klimagerät eines benachbarten Wohnhauses.

Ermittlungen ohne konkrete Erkenntnisse

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck untersucht den Vorfall in Zusammenarbeit mit Spezialisten des Landeskriminalamtes. Bisher liegen keine Informationen zur Höhe des möglichen Diebesguts oder zum Sachschaden vor.

Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.