Exporte nach Bulgarien deutlich gestiegen

Die deutschen Exporte nach Bulgarien sind zuletzt deutlich gestiegen. Exportseitig lag das osteuropäische Land, welches ab Januar der 21. Mitgliedstaat der Eurozone wird, im Zeitraum von Januar bis Oktober 2025 auf Rang 40 der wichtigsten Empfängerstaaten deutscher Warenexporte, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit.

Insgesamt wurden in diesem Zeitraum Waren im Wert von 5,3 Milliarden Euro von Deutschland nach Bulgarien exportiert. Damit stiegen die Exporte dorthin gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7,2 Prozent. Aus Bulgarien nach Deutschland importiert wurden in den ersten zehn Monaten des Jahres 2025 Waren im Wert von 5,2 Milliarden Euro. Die Importe nahmen damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,2 Prozent ab.

In der Rangfolge der wichtigsten Handelspartner belegte Bulgarien im Zeitraum von Januar bis Oktober 2025 exportseitig hinter Singapur und vor Kroatien Rang 40. Im Jahr seines EU-Beitritts 2007 hatte Bulgarien auf Rang 46 gelegen, im Jahr 2024 Rang 41.

Importseitig belegte Bulgarien im Zeitraum Januar bis Oktober 2025 den 36. Platz in der Rangfolge der wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Im Jahr 2024 hatte Bulgarien ebenfalls auf Rang 36 gelegen, im Jahr 2007 hatte Bulgarien nur Rang 50 erreicht.

Im Vergleich zum Jahr des bulgarischen EU-Beitritts 2007 haben sich die Exporte Deutschlands nach Bulgarien im Jahr 2024 auf 5,9 Milliarden Euro mehr als verdoppelt (+141,2 Prozent). Die Importe aus Bulgarien stiegen in diesem Zeitraum sogar um mehr als das Vierfache (+345,3 Prozent) gegenüber 2007 auf 6,6 Milliarden Euro.

Am meisten aus Deutschland nach Bulgarien exportiert wurden von Januar bis Oktober 2025 Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile im Wert von 919,4 Millionen Euro. Die Exporte dieser Warengruppe waren damit um 11,9 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Weitere wichtige Exportgüter waren Maschinen im Wert von 692,0 Millionen Euro (+1,4 Prozent) und Nahrungsmittel mit 461,3 Millionen Euro (+15,5 Prozent). Unter den Nahrungsmitteln wurden vor allem Schokolade im Wert von 102,7 Millionen Euro (+33,3 Prozent) sowie Käse und Quark für 50,8 Millionen Euro (+19,0 Prozent) geliefert.

Die wichtigsten Importgüter, die Deutschland von Januar bis Oktober 2025 aus Bulgarien bezog, waren Wertstoffe aus der Rückgewinnung – fast ausschließlich Abfälle und Schrott von Edelmetallen – im Wert von 752,0 Millionen Euro (+56,6 Prozent), gefolgt von elektrischen Ausrüstungen im Wert von 717,6 Millionen Euro (+2,5 Prozent) und Metallen für 628,8 Millionen Euro (-51,2 Prozent).

Deutschland verzeichnete im Zeitraum Januar bis Oktober 2025 im Handel mit Bulgarien einen Exportüberschuss. Es wurden für 84,1 Millionen Euro mehr Waren von Deutschland nach Bulgarien exportiert als von dort importiert. Vom Jahr 2017 bis ins Jahr 2024 hatte der deutsche Außenhandel einen Importüberschuss mit Bulgarien aufgewiesen. In diesen Jahren wurden stets mehr Waren aus Bulgarien importiert als dorthin exportiert. Im Jahr 2024 hatte der Importüberschuss bei 644,5 Millionen Euro gelegen. Im Jahr 2007, dem Jahr des EU-Beitritts Bulgariens, hatte die deutsche Außenhandelsstatistik dagegen einen Exportüberschuss von 979,9 Millionen ausgewiesen.