Freitag, November 7, 2025
13.7 C
London
Exportzahlen erholen sich etwas

Die deutschen Exporte haben sich im September etwas erholt, und sowohl gegenüber dem Vormonat als auch gegenüber dem Vorjahr zugelegt. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit.

Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.

