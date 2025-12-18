Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die im Juli begonnene Zinspause erneut verlängert. Der Leitzins liegt unverändert bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag nach ihrer Ratssitzung in Florenz mitteilte. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.
EZB verlängert Zinspause erneut
