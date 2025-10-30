EZB verlängert Zinspause

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die im Juli begonnene erneut Zinspause verlängert. Der Leitzins liegt unverändert bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag nach ihrer Ratssitzung in Florenz mitteilte. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

