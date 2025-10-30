Newsletter
Donnerstag, Oktober 30, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

EZB verlängert Zinspause

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die im Juli begonnene erneut Zinspause verlängert. Der Leitzins liegt unverändert bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag nach ihrer Ratssitzung in Florenz mitteilte. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

