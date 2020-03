Fabio Carciola bleibt Trainer der Landsberg Riverkings

Fabio Carciola bleibt Trainer der Riverkings, dort geht trotz Corona-Krise die Arbeite weiter.

Nach dem virusbedingten abrupten Saisonende herrscht bei den Riverkings wieder rege Betriebsamkeit. Nachdem momentan die zukünftige Liegenzusammensetzung, wegen des ungeklärten Aufstiegs-und Abstiegsprocederes, der finanziellen Auswirkungen auf die Vereine aller Ligen und dem noch nicht absehbare Saisonstart, nicht geklärt ist, laufen zwar die Personalplanungen auf Sparflamme, dafür arbeitet das Team um Schatzmeister Stefan Schindler am Jahresabschluss des Geschäftsjahres und die Trainerteams im Nachwuchs an den Trainingsplänen für den Sommer. Das Stichwort ist auch hier „Digitalsierung“. Es laufen die Besprechungen via Telefon-und Videokonferenzen ebenso digital, wie Trainingsinhalte und Trainingseinheiten digitalisiert werden sollen. Dies vor allem für den Fall, dass das Sommertraining nicht bis Anfang Mai aufgenommen werden kann.

In die Trainingsplanung sind neben des hauptamtlichen Nachwuchskoordinators Marcel Juhasz und den Nachwuchstrainern auch Fabio Carciola eingebunden. Er bleibt auch in der neuen Saison der Trainer der 1. Mannschaft der Riverkings. Präsident Frank Kurz und Vizepräsident Gerhard Petrussek freuen sich über die Vertragsverlängerung.

„Wir hatten vor der letzten Saison im Präsidium ein neues Konzept erarbeitet, in dem wir festgelegt haben, wie wir unsere jungen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, kombiniert mit Spielern aus der Region, in unser Team der ersten Mannschaft integrieren und uns so für den nächsten Jahre sportlich ambitioniert und finanziell vernünftig aufstellen wollen. Wenn wir sportlich erfolgreich möglichst hochklassig spielen wollen, ist dies der einzig gangbare Weg für uns. In den Gesprächen mit Fabio vor der letzten Saison kristallisierte sich eine große Übereinstimmung bei der Herangehensweise an dieses Projekt heraus. Die letzte Saison hat dann gezeigt, dass Fabio die gemeinsamen Ideen ganz hervorragend umgesetzt hat. Die jungen Spieler die fest in die erste Mannschaft integriert wurden, wie z.B. Chris Mitchell, David Blaschta, Marius von Friderici, Jonas Schwarzfischer oder Anton Hanke haben sich alle super entwickelt und hatten viele Eiszeiten auch in engen Spielen. Ebenso bekamen viele verschiedene Spieler aus dem U20 Team immer wieder Einsätze. Wir sind überzeugt, dass wird sich die nächsten Jahre absolut auszahlen. Aus diesem Grund sind wir sehr froh, dass Fabio diesen in unseren Augen sehr erfolgreichen Weg mit uns weiter geht. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächsten Entwicklungsschritte unserer Mannschaft in der kommenden Saison.