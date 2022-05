Fährt bis zu 45 km/h: Der E-Scooter eFlux Vision X2 mit Straßenzulassung im Test

Schnell und umweltschonend auf der Straße unterwegs zu sein, ist ein Bedürfnis von immer mehr Menschen. Miweba hat einen neuen E-Scooter herausgebracht, der genau das ermöglicht. Mit dem E-Scooter eFlux Vision X2 mit Straßenzulassung kommt man sicher und schnell von A nach B. Was leistet das Gerät und welche Vorteile bietet es?

Was leistet der E-Scooter eFlux Vision X2?

Der hochwertige Radnabenmotor des E-Scooters weist eine Leistung von 1.500 Watt auf. So ist man auf der Straße mit bis zu 45 km/h unterwegs. In der Innenstadt, aber auch außerorts, sind somit die meisten Ziele schnell und einfach erreichbar.

Fahrer haben die Wahl aus unterschiedlichen Geschwindigkeiten: ECO-Modus (maximal 25 km/h), Schrittgeschwindigkeit oder volle Leistung – mit den unterschiedlichen Modi lässt sich das Tempo einfach regulieren. Auf diese Weise passt der Nutzer den E-Scooter den Verkehrsverhältnissen an, was ihn zu einem vollwertigen Verkehrsteilnehmer macht.

Wie steht es um die Reichweite? Auch diese lässt bei dem Modell eFlux Vision X2 nicht zu wünschen übrig. Bis zu 50 Kilometer weit lässt sich damit fahren. Grund dafür ist der hochwertige Lithium-Ionen-Akku, der zuverlässig eine Energieversorgung gewährleistet.

Man kann den Miweba E-Scooter nicht nur schnell fahren, sondern auch zügig Bremsen – dank einer hydraulischen Bremsanlage. Dank des niedrigen Schwerpunkts ist trotz einer Bremsung ein stabiles Fahrverhalten möglich. Somit sind Fahrer zu jeder Zeit sicher.

Vorteile des E-Scooter eFlux Vision X2

Der E-Scooter stellt eine praktische Alternative zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Auto dar. Da er mit Strom fährt und nicht mit Benzin oder Diesel, ist er energiesparend und damit gut für die Umwelt. Aufgrund der geringeren Kosten wirkt sich der E-Scooter auch positiv auf den eigenen Geldbeutel aus. Durch die Zulassung, für die man ein günstiges Rollerkennzeichen für ca. 30 Euro/Jahr benötigt, kann man sich zudem völlig legal auf den Straßen bewegen, ohne Angst vor einer Kontrolle haben zu müssen.

Äußerst praktisch ist das Gefährt außerdem dadurch, dass es sich flexibel zusammenklappen lässt. Auf diese Weise kann man es unkompliziert von A nach B transportieren. Falls man daher nur einen Teil der Strecke mit dem E-Scooter zurücklegen möchte und den Rest mit Bus und Bahn fährt, kann man ihn problemlos mit sich führen.

Sicherungsbolzen entnehmen und entriegeln, schon ist der X2 zusammengeklappt 1 von 3

Der Nabenantrieb der aktuellen Version ist quasi wartungsfrei und unverwüstlich, während das Vorgängermodell mit Kette eine regelmäßige Wartung benötigte.

Alles im Blick – mit dem Multifunktionsdisplay am E-Scooter Vision X2

Besonders praktisch an dem elektrischen Gefährt von Miweba ist das Multifunktionsdisplay. Hier lässt sich entnehmen, wie viele Kilometer bereits gefahren wurden, wie hoch die aktuelle Geschwindigkeit ist und wie es um den Ladestand des Lithium-Ionen-Akkus steht. So weiß man zu jeder Zeit, wie weit die nutzbare Reichweite des E-Scooter eFlux Vision X2 ist.

Stabilität & Sicherheit des E-Scooters

Der E-Scooter eFlux Vision X2 ist mit qualitativ hochwertigen KENDA-Mischreifen in der Größe von 10‘‘ ausgestattet. Dadurch eignet er sich für asphaltierte Straßen, doch auch auf steinigen Wegen oder Kopfsteinpflaster kann man mit dem Fahrzeug fahren.

Die Mischreifen ermöglichen ein ideales Fahrverhalten und sorgen für maximale Stabilität. Damit zu jeder Zeit ein bequemer Sitz und die ideale Haltung möglich sind, ist das Gefährt vorne und hinten mit Stoßdämpfern ausgestattet. Diese sorgen außerdem dafür, dass Unebenheiten der Straße ausgeglichen werden und der Fahrer die Kontrolle behält.

Solides Fahrwerk und richtig gute Reifen 1 von 4

Stichwort Haltung: Optimalen Komfort ermöglicht der E-Scooter durch seinen höhenverstellbaren Sitz. So ist ein bequemes Fahren möglich, welches Rückenschmerzen und andere Beschwerden verhindert. Die perfekte Position trägt zu einem guten Fahrgefühl bei.

Die hohe Leistung des Rollers sollten vor allem Anfänger nicht unterschätzen, denn es handelt sich um ein echtes Kraftfahrzeug und kein Spielzeug. Ein Helm ist dabei nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch absolut sinnvoll. Auch den Umgang mit dem Gasgriff und den sicheren Start und das Absteigen sollte man üben, um jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug zu haben.

Wer an seinem Ziel angekommen ist, hat bei vielen Scootern das Problem, dass sie nicht richtig abgeschlossen werden können. Der E-Scooter eFlux Vision X2 jedoch ist mit einem Zünd- und Lenkradschloss ausgestattet. So kann er sicher überall in der Stadt abgestellt werden, ohne dass er gestohlen wird.

Daten und Fakten zum E-Scooter von Miweba

1.500 Watt Nabenantrieb am Hinterrad

45 km/h

Lithium-Ionen-Akku mit 60 V

10‘‘ Mischreifen

Zulassung für öffentliche Straßen

Einklappbar

Hydraulische Scheibenbremsen.

Fazit

Für aktuell 1199,99 Euro erhält man mit dem eFlux Vision X2 einen leistungsstarken E-Scooter für den Alltag. Hier punktet er mit einer hohen Maximalgeschwindigkeit von 45 km/h, einer Straßenzulassung und mit seiner großen Reichweite.

Alle Bilder zum eFlux Vision X2