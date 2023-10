Faeser erhöht Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen

Bundesinnenministern in Nancy Faeser (SPD) hat den Schutz der jüdischen und israelischen Einrichtung in Deutschland nach den Anschlägen in Israel weiter verstärken lassen. Mögliche Unterstützer der Hamas in der islamistischen Szene „haben die Sicherheitsbehörden sehr genau im Blick“, sagte die Innenministerin der „Bild am Sonntag“. Auch der Schutz jüdischer Einrichtungen sei demnach verstärkt worden.

Nancy Faeser (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

„In dieser schrecklichen Situation gilt umso mehr: Der Schutz von Jüdinnen und Juden in Deutschland hat für uns allerhöchste Priorität. Deshalb haben wir sofort reagiert, alle Sicherheitsbehörden sind sensibilisiert.“ Bund und Länder hätten ihr Handeln heute eng abgestimmt.

„In Berlin ist der Schutz durch die Polizei unmittelbar erhöht worden. Auch die anderen Bundesländer passen ihre Schutzmaßnahmen an die Lage an. Dafür bin ich sehr dankbar“, so die Bundesinnenministerin. Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber, forderte einen Abbruch aller Gespräche mit der Hamas.

„Die Terroristen der Hamas, die unglaubliche Gräuel gegen die israelische Zivilbevölkerung verüben, müssen mit aller Macht bekämpft werden“, sagte Weber der „Bild“. „Die Hamas ist eine Terrororganisation und kann kein Gesprächspartner sein. Die Träumer in der EU müssen angesichts solcher Bilder endlich aufwachen.“