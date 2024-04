Faeser wertet Festnahmen nach Spionage-Verdacht als “großen Erfolg”

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wertet die drei Festnahmen in einem Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts wegen mutmaßlicher chinesischer Spionage als “großen Erfolg” der Spionageabwehr. “Unsere Sicherheitsbehörden sind sehr wachsam”, sagte sie am Montag.

Nancy Faeser (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir haben die erhebliche Gefahr durch chinesische Spionage in Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft im Blick.” Man schaue zudem sehr genau auf diese Risiken und Bedrohungen und habe davor deutlich gewarnt und sensibilisiert, damit überall Schutzvorkehrungen erhöht werden. “Der im aktuellen Fall betroffene Bereich militärisch nutzbarer innovativer Technologien aus Deutschland ist besonders sensibel”, so Faeser. “Umso wichtiger ist es, hier der Spionage so konsequent zu begegnen, wie es uns in diesem Fall gelungen ist.”