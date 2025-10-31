Newsletter
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
1 Min.Lesezeit

Fahnder in Piding entdecken gestohlenen VW Multivan aus Berlin

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Drei Tage nach einer erfolgreichen Operation waren die Fahnder am 20. Oktober erneut erfolgreich. An der Tank- und Rastanlage in Piding zog ein VW Multivan mit polnischer Zulassung die Aufmerksamkeit der Fahnder auf sich.

Verdächtiges Fahrzeug in Piding gestoppt

Der Kleinbus war mit einem deutschen Paar besetzt, das auf dem Weg nach Kroatien war. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs fanden die Beamten Veränderungen an der Fahrgestellnummer und dem Typenschild. Die Identifizierung des Fahrzeugs gestaltete sich schwierig, da sämtliche verdeckten Datenträger von den Tätern – vermutlich professionell organisierten Banden – entfernt worden waren.

Erfolgreiche Arbeit der Pidinger Kfz-Fahnder

Trotz der Herausforderung gelang es den Pidinger Kfz-Fahndern, die originale Fahrgestellnummer zu ermitteln. Eine Abfrage im Fahndungscomputer zeigte, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war. Der Multivan, mit einem geschätzten Wert von 40.000 Euro, wurde 2022 in Berlin entwendet. Ein baugleiches Fahrzeug, das bei einem schweren Unfall in Ingolstadt so stark beschädigt wurde, dass eine Verschrottung nötig war, diente als Datenspender zur Manipulation des gestohlenen Busses.

Weitere Ermittlungserfolge

Die Ermittlungen zu den Vorfällen werden von der Kriminalpolizei Traunstein und der Ermittlungsgruppe der GPI Piding in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Traunstein und den Behörden der Diebstahlsorte geführt. Im Rahmen des Einsatzzeitraums konnten neben den Fahrzeugaufgriffen auch Verstöße gegen das Betäubungsmittel-, Waffen- und Straßenverkehrsgesetz sowie das Strafgesetzbuch aufgedeckt werden. Darüber hinaus wurden mehrere Fahndungstreffer festgestellt und ein Haftbefehl vollstreckt.

