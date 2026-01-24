type here...
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Fahnder nehmen mutmaßlichen Waffenschmuggler der Hamas am BER fest

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bei den Ermittlungen gegen eine Gruppe mutmaßlicher Waffenbeschaffer der Hamas ist es zu einer weiteren Festnahme gekommen. Wie der “Spiegel” unter Berufung auf Ermittlerkreise schreibt, verhafteten Einsatzkräfte der Polizei am Freitag gegen 23 Uhr am Flughafen Berlin den 36-jährigen Mohammad S.

Flughafen BER bei Nacht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der im Libanon geborene S. war aus Beirut nach Berlin geflogen und stand auf der Fahndungsliste des Bundeskriminalamts. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, Mitglied der Hamas zu sein und einem Team sogenannter Auslandsoperateure anzugehören, das Schusswaffen und Munition für Anschläge gegen israelische und jüdische Einrichtungen in Europa beschafft. Den Fahndern zufolge soll S. rund 300 scharfe Patronen für die Gruppe besorgt haben.

In dem Ermittlungskomplex hatte es bereits mehrere Festnahmen gegeben: So waren im Oktober drei mutmaßliche Hamas-Mitglieder bei einer Waffenübergabe in Berlin verhaftet worden. Weitere mutmaßliche Waffenschmuggler der Gruppe setzten die Fahnder in London und bei der Einreise aus Tschechien fest.

Der aktuell festgenommene Mohammad S. soll nun aus Berlin nach Karlsruhe gebracht und einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Seine Verteidigung war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Augsburg: 57-Jährige im Wertachkanal tot aufgefunden – Ermittlungen laufen

0
Ein erschütternder Fund hat am Donnerstagvormittag zu einem größeren...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen: Bordell durchsucht

0
Ein Polizeieinsatz hat am Donnerstag in einem Gewerbegebiet im...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.01. 2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Vermischtes

Mann in Dortmund erschossen: Polizei sucht Täter

0
In Dortmund wird ein 40-jähriger Kioskmitarbeiter erschossen. Zeugen berichten...
Polizeipräsidium Oberfranken

Polizei entdeckt kinder- und jugendpornografische Inhalte nach Drohnenflug in Oberfranken

0
HARDECK, LKR. TIRSCHENREUTH / LKR. BAMBERG. Ein Drohnenflug führte...

Neueste Artikel