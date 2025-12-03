Fahndung nach Messerangreifern in Postbauer-Heng: 5.000 Euro Belohnung für Hinweise

Nach dem versuchten Tötungsdelikt in Postbauer-Heng am 8. Oktober 2025, bei dem drei Männer schwer verletzt wurden, hat die Kriminalpolizei Regensburg ein Fahndungsplakat veröffentlicht und eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.

Fahndungsplakat und Belohnung

Im Gewerbegebiet von Postbauer-Heng wurden drei Männer schwer verletzt, als sie von den Tätern zur Herausgabe von Wertsachen gezwungen und mit Messerstichen attackiert wurden. Die Kriminalpolizei Regensburg, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth steht, hat nun in der Hoffnung, die Täter zu ermitteln, ein Fahndungsplakat veröffentlicht. Die Belohnung von 5.000 Euro gilt für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung der Täter führen.

Ermittlungsgruppe gebildet

Eine spezielle Ermittlungsgruppe wurde von der Kriminalpolizei Regensburg gebildet, um die Fahndung nach den Tätern zu intensivieren. Trotz umfangreicher Untersuchungen sind die Täter weiterhin auf der Flucht, ebenso der bislang unbekannte Mann, der die Täter zum Tatort fuhr.

Aufruf zur Mithilfe der Bevölkerung

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet die Öffentlichkeit dringend um Unterstützung. Wer am „Kago Platz“ zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Informationen zu den flüchtigen Tätern oder deren Fahrzeug liefern kann, soll sich melden. Jeder Hinweis kann entscheidend sein!

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Polizeipräsidium Oberpfalz