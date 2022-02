Fahndungserfolg | Festnahmen nach brutalem Überfall in Augsburg-Bergheim

In der Nacht vom 18.12.2021 auf den 19.12.2021 wurden im Augsburger Stadtteil Bergheim ein Ehepaar, 71 und 83 Jahre alt, in ihrem Einfamilienhaus überfallen und schwer verletzt.

Gleich drei Fahndungserfolge kann die Sonderkommission „Bergheim“ der Kripo Augsburg, in welcher in der Spitze 25 Beamtinnen und Beamte ermittelten, nunmehr vermelden.

Bereits am gestrigen Dienstag (01.02.2022) konnte ein dringend Tatverdächtiger durch Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Augsburg im Stadtgebiet Augsburg festgenommen werden. Es handelt sich um einen 32-jährigen rumänischen Staatsbürger, der die Geschädigten kannte, weil er für sie zuvor als Handwerker tätig war.

Zudem gelang es, in enger Zusammenarbeit mit dem bayerischen Landeskriminalamt sowie rumänischen Behörden, am Dienstag (01.02.2022) sowie am heutigen Mittwoch (02.02.2022) zwei weitere Tatverdächtige in Rumänien festzunehmen. Es handelt sich um zwei Männer (37 und 40 Jahre alt) mit ebenfalls rumänischer Staatsbürgerschaft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden Haftbefehle beim AG Augsburg, u. a. wegen versuchten Mordes, gegen die drei Verdächtigen erlassen. Der 32- Jährige wurde bereits heute (02.02.2022) dem Ermittlungsrichter beim AG Augsburg vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in ihn Vollzug setzte. Der 32-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt. Die Auslieferungen der beiden 37 und 40-jährigen tatverdächtigen Rumänen nach Deutschland wurden beantragt.

Aufgrund der noch immer andauernden Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei können derzeit keine weitergehenden Informationen mitgeteilt werden.

